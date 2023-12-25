«Сербы испытывают нервы, а УЕФА молчит». Украинское СМИ — о матче «Црвена Звезда» — «Зенит

Популярное украинское спортивное СМИ Sport.ua отреагировало на новость о том, что санкт-петербургский «Зенит» проведёт товарищеский матч с сербской командой «Црвеной Звездой» в марте следующего года в Белграде.

«Сербы продолжают испытывать нервы европейского футбольного сообщества. УЕФА промолчит?», — так Sport.ua подписала новость об организации матча на своём сайте.

Напомним, ранее Украинская футбольная ассоциация (УАФ) призвала ФИФА, УЕФА и Футбольный союз Сербии принять соответствующие меры, чтобы не допустить товарищеский матч сборной России с Сербией

сегодня санкт-петербургский «Зенит» объявил о том, что сине-бело-голубые проведут товарищеский матч с сербской командой «Црвеной Звездой». Игра пройдёт 23 марта на стадионе «Райко Митич» и начнётся в 21:00 по петербургскому времени. У «Зенита» и «Црвены Звезды» один и тот же титульный спонсор – «Газпром», с чем в том числе и связано сотрудничество между клубами.

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.