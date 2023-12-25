Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ноттингем Форест» попросил отстранить судью, который удалил их игрока

«Ноттингем Форест» попросил отстранить судью, который удалил их игрока
Комментарии

«Ноттингем Форест» попросил отстранить судью Роберта Джонса, который был главным арбитром в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:3), сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Ноттингем Форест» обратился к главе Совета профессиональных арбитров матчей Англии (PGMOL) Ховарду Уэббу с требованием отстранить Джонса от обслуживания матчей из-за удаления игрока команды Вилли Боли.

Позже Уэбб связался с главным тренером английской команды Нуну Эшпириту Санту, заявив, что Джонс совершил серьёзную ошибку. При этом «Ноттингем Форест» хочет, чтобы Уэбб прислал запись разговора между судьями и видеоассистентом.

Напомним, на 23-й минуте Боли в подкате сыграл чисто в мяч, однако арбитру показалось, что футболист попал в лодыжку.

Материалы по теме
Фото
«Это несправедливо». Нуну Эшпириту Санту — об удалении игрока «Ноттингема»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android