«Ноттингем Форест» попросил отстранить судью, который удалил их игрока

«Ноттингем Форест» попросил отстранить судью Роберта Джонса, который был главным арбитром в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:3), сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Ноттингем Форест» обратился к главе Совета профессиональных арбитров матчей Англии (PGMOL) Ховарду Уэббу с требованием отстранить Джонса от обслуживания матчей из-за удаления игрока команды Вилли Боли.

Позже Уэбб связался с главным тренером английской команды Нуну Эшпириту Санту, заявив, что Джонс совершил серьёзную ошибку. При этом «Ноттингем Форест» хочет, чтобы Уэбб прислал запись разговора между судьями и видеоассистентом.

Напомним, на 23-й минуте Боли в подкате сыграл чисто в мяч, однако арбитру показалось, что футболист попал в лодыжку.