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Лев Яшин — в списке 50 самых влиятельных футболистов в истории по версии FourFourTwo

Лев Яшин — в списке 50 самых влиятельных футболистов в истории по версии FourFourTwo
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Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг самых влиятельных футболистов за всю историю футбола, которые сильнее всего повлияли на формирование игры. Стоит отметить, что футболисты расположены в алфавитном порядке, а не по значимости. Ниже приведены наиболее известные футболисты из списка, полный вариант представлен на сайте издания.

Список самых влиятельных футболистов в истории по версии FourFourTwo:

  • Франко Барези (Италия)
  • Франц Беккенбауэр (Германия)
  • Дэвид Бекхэм (Англия)
  • Джордж Бест (Северная Ирландия)
  • Эрик Кантона (Франция)
  • Йохан Круифф (Нидерланды)
  • Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания)
  • Эйсебио (Португалия)
  • Рио Фердинанд (Англия)
  • Гарринча (Бразилия)
  • Тьерри Анри (Франция)
  • Андрес Иньеста (Испания)
  • Филипп Лам (Германия)
  • Клод Макелеле (Франция)
  • Диего Марадона (Аргентина)
  • Стэнли Мэтьюз (Англия)
  • Лионель Месси (Аргентина)
  • Томас Мюллер (Германия)
  • Мануэль Нойер (Германия)
  • Неймар (Бразилия)
  • Антонин Паненка (Чехия)
  • Пеле (Бразилия)
  • Андреа Пирло (Италия)
  • Роналдиньо (Бразилия)
  • Криштиану Роналду (Португалия)
  • Роналдо (Бразилия)
  • Франческо Тотти (Италия)
  • Джейми Варди (Англия)
  • Джордж Веа (Либерия)
  • Иан Райт (Англия)
  • Лев Яшин (СССР, Россия)
  • Зинедин Зидан (Франция)
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