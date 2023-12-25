Лев Яшин — в списке 50 самых влиятельных футболистов в истории по версии FourFourTwo
Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг самых влиятельных футболистов за всю историю футбола, которые сильнее всего повлияли на формирование игры. Стоит отметить, что футболисты расположены в алфавитном порядке, а не по значимости. Ниже приведены наиболее известные футболисты из списка, полный вариант представлен на сайте издания.
Список самых влиятельных футболистов в истории по версии FourFourTwo:
- Франко Барези (Италия)
- Франц Беккенбауэр (Германия)
- Дэвид Бекхэм (Англия)
- Джордж Бест (Северная Ирландия)
- Эрик Кантона (Франция)
- Йохан Круифф (Нидерланды)
- Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания)
- Эйсебио (Португалия)
- Рио Фердинанд (Англия)
- Гарринча (Бразилия)
- Тьерри Анри (Франция)
- Андрес Иньеста (Испания)
- Филипп Лам (Германия)
- Клод Макелеле (Франция)
- Диего Марадона (Аргентина)
- Стэнли Мэтьюз (Англия)
- Лионель Месси (Аргентина)
- Томас Мюллер (Германия)
- Мануэль Нойер (Германия)
- Неймар (Бразилия)
- Антонин Паненка (Чехия)
- Пеле (Бразилия)
- Андреа Пирло (Италия)
- Роналдиньо (Бразилия)
- Криштиану Роналду (Португалия)
- Роналдо (Бразилия)
- Франческо Тотти (Италия)
- Джейми Варди (Англия)
- Джордж Веа (Либерия)
- Иан Райт (Англия)
- Лев Яшин (СССР, Россия)
- Зинедин Зидан (Франция)
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