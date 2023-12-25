Лев Яшин — в списке 50 самых влиятельных футболистов в истории по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг самых влиятельных футболистов за всю историю футбола, которые сильнее всего повлияли на формирование игры. Стоит отметить, что футболисты расположены в алфавитном порядке, а не по значимости. Ниже приведены наиболее известные футболисты из списка, полный вариант представлен на сайте издания.

Список самых влиятельных футболистов в истории по версии FourFourTwo:

Франко Барези (Италия)

Франц Беккенбауэр (Германия)

Дэвид Бекхэм (Англия)

Джордж Бест (Северная Ирландия)

Эрик Кантона (Франция)

Йохан Круифф (Нидерланды)

Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания)

Эйсебио (Португалия)

Рио Фердинанд (Англия)

Гарринча (Бразилия)

Тьерри Анри (Франция)

Андрес Иньеста (Испания)

Филипп Лам (Германия)

Клод Макелеле (Франция)

Диего Марадона (Аргентина)

Стэнли Мэтьюз (Англия)

Лионель Месси (Аргентина)

Томас Мюллер (Германия)

Мануэль Нойер (Германия)

Неймар (Бразилия)

Антонин Паненка (Чехия)

Пеле (Бразилия)

Андреа Пирло (Италия)

Роналдиньо (Бразилия)

Криштиану Роналду (Португалия)

Роналдо (Бразилия)

Франческо Тотти (Италия)

Джейми Варди (Англия)

Джордж Веа (Либерия)

Иан Райт (Англия)

Лев Яшин (СССР, Россия)

Зинедин Зидан (Франция)