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Экс-игрок «Анжи» рассказал, как владелец команды подарил Роберто Карлосу Bugatti

Экс-игрок «Анжи» рассказал, как владелец команды подарил Роберто Карлосу Bugatti
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Бывший полузащитник махачкалинского «Анжи» Одил Ахмедов рассказал, как владелец команды Сулейман Керимов подарил Роберто Карлосу Bugatti.

«Что меня поразило в «Анжи больше всего? Когда владелец «Анжи» Сулейман Керимов подарил Роберто Карлосу игрушечный Bugatti, в котором были ключи от настоящего. Карлос – очень простой, позитивный человек. Никогда бы не подумал, что он легенда футбола», — приводит слова Ахмедова Setanta Sports.

Напомним, бразильский футболист Роберто Карлос присоединился к махачкалинскому «Анжи» зимой 2011 года, однако уже летом 2012 года приостановил карьеру.

При этом экс-игрок мадридского «Реала» остался в российской команде сначала в качестве исполнительного директора, а потом помогал главному тренеру команды Гусу Хиддинку.

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