Дмитрий Аленичев назвал главные открытия 2023 года в РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака», победитель Лиги Европы и Лиги чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев рассказал, какие футболисты, по его мнению, стали главными открытиями 2023 года в РПЛ.

«Если говорить о плюсах, то мне нравится Файзуллаев — это очень хорошее приобретение ЦСКА. Пиняев, хоть и нестабильно играет, но парень талантливый. Если он раскроет свой талант, то и в Европу может уехать. Также к открытиям года отнесу Тюкавина и Сперцяна», — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Полностью интервью с Дмитрием Аленичевым читайте на «Чемпионате» в 10:00!

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за динамовцев 23 матча во всех турнирах, где отметился девятью мячами и шестью голевыми передачами. Полузащитник красно-синих Файзуллаев принял участие в 24 играх во всех официальных турнирах. Ему удалось записать на свой счёт четыре гола и 10 результативных передач.

В нынешнем сезоне Пиняев сыграл в 18 матчах РПЛ в составе «Локомотива», в которых отметился двумя голами и пятью голевыми передачами. Эдуард Сперцян провёл также 18 матчей в составе «Краснодара» в РПЛ, отметившись восемью голами и двумя результативными передачами.