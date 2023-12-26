Ильярраменди: у «ПСЖ» отличные игроки, но у «Реала Сосьедад» лучшая команда

Экс-капитан «Реала Сосьедад» Асьер Ильарраменди, ныне выступающий за «Даллас» в МЛС, выразил мнение, что его бывшие товарищи по команде способны пройти «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

«Футболисты «Реала Сосьедад» — мои друзья, и я слежу за их успехами. Многие смотрят на это со стороны по-другому, и ценят их тоже по-другому. Но тот уровнь, который ребята продемонстрировали в Европе в этом году, показал, что они способны на всё. У «ПСЖ» безусловно отличные игроки, но я думаю, что «Реал» — лучшая команда», — приводит слова Ильарраменди Marca.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдёт 15 февраля в Париже, ответный — 6 марта в Сан-Себастьяне.

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