Жеребьёвка Лиги чемпионов сделала подарок Холанду, а Хвичу и Захаряна не пощадила

18 декабря в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Первые встречи стартуют 13 февраля 2024 года. Командам предстоит провести по две игры, по результатам которых определятся те, кто пройдут в четвертьфинал. Правило гостевого гола не работает, поэтому в случае, если по итогам двух матчей будет равенство между соперниками, выяснять сильнейшего они будут через дополнительные 30 минут и пенальти.

Результат жеребьёвки Лиги чемпионов — 2023/2024

«Лейпциг» — «Реал» Мадрид

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»

«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»

«Лацио» — «Бавария»

«Интер» — «Атлетико»

ПСВ – «Боруссия» Дортмунд

«Наполи» — «Барселона»

«Порту» — «Арсенал»

Гвардиоле и Анчелотти улыбнулась удача

«Реал» Мадрид и «Ман Сити» будут открывать 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Обеим командам повезло с соперниками. «Сливочным» предстоит сыграть с нестабильным «Лейпцигом», у которого одним из самых проблемных мест является оборона. Беллингем набрал настолько классную форму, что, кажется, его никто не остановит. Тем более сделать этого не удастся защите «красных быков».

В сезоне-2022/2023 Лиги чемпионов «Реал» уже играл с «Лейпцигом» на групповом этапе. «Сливочные» победили в первой встрече со счётом 2:0, дома, но на выезде уступили – 2:3. Однако стоит учесть, что на тот момент не было такого классного игрока, как Беллингем. Ставки на то, что мадридцы пройдут «красных быков», принимают за 1.32. Шансы «Лейпцига» на выход в четвертьфинал оценили в 3.20.

Больше всех с жеребьёвкой повезло действующему победителю ЛЧ. «Манчестер Сити» будет играть с «Копенгагеном». Датский клуб показал неплохой результат на групповом этапе и достойно выдержал напор «Баварии» (0:0 и 1:2). Однако обыграть «горожан» ему вряд ли удастся. Подопечные Гвардиолы уже не раз проворачивали трюк в Лиге чемпионов, когда на выезде создавали интригу, а затем дома громили соперника. Живой пример – «Лейпциг». Выход в 1/4 финала плей-офф «Ман Сити» оценили в 1.06, а шансы «Копенгагена» — коэффициентом 16.0.

Не всё так однозначно!

«Интеру» предстоит играть в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с «Атлетико». Несмотря на опыт и последние результаты «змей», которые выглядят потрясающими, силы кажутся равными. «Матрасники» сильно изменились в текущем сезоне, перестроились на атакующий футбол, активно применяют прессинг, а Гризманн и Мората на хорошем ходу и вполне могут составить конкуренцию Лаутаро Мартинесу. Ставки на проход миланцев принимают за 1.80, а на выход в 1/4 финала мадридцев дают 2.05.

Захарян и Хвича могут рассчитывать на сенсацию?

Команде Арсена Захаряна повезло меньше. «Реал Сосьедад» будет играть в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с «ПСЖ». Эксперты почти не сомневаются в парижанах и предлагают поставить на их проход за 1.47, но «Ньюкасл» и «Милан» уже доказали, что Мбаппе не является проблемой и французского гранда можно обыгрывать. Бело-голубые явно создадут много проблем «ПСЖ». Ставки на проход «Реала Сосьедад» принимают за 2.80.

Несмотря на оценку экспертов, «Барселона» в непростой ситуации – ей предстоит играть с «Наполи». Неаполитанцы сменили тренера, но всё-таки могут создать проблемы. Хвича и Осимхен в прекрасной форме. Им по силам на равных играть с каталонцами, которые не кажутся идеальной командой. Часто Хави ошибается, Левандовски забивает всё реже. Одна надежда на Жоау Феликса. Ставки на проход «Барсы» принимают за 1.40, а на «Наполи» дают 2.75.

Интриг будет много!

Можно рассчитывать на множество сюрпризов по ходу 1/8 финала Лиги чемпионов. Например, коэффициент на победу «Арсенала» по сумме двух матчей с «Порту» — 1.19. Но «канониры» неоднократно допускали ошибки в ответственные моменты, и сбрасывать со счетов Консейсау с его хитрой тактикой и в целом неплохим составом было бы большой ошибкой.

ПСВ и «Боруссия» Дортмунд выглядят равными. Наконец-то у нидерландского клуба будет реальная возможность побороться за путёвку в четвертьфинал. Главное выдержать давление. Проход «крестьян» оценён в 2.30, а «шмелей» — в 1.66.

Гарри Кейн верит в «Баварию»!

«Баварию» ждёт два матча с «Лацио», который хоть и умеет действовать на нервы грандам, но в последнее время его результаты сильно ухудшаются. Уровень топовых команд римляне не тянут, и это факт. Думается, Гарри Кейн сделал правильный выбор и вместе с «красными» сможет далеко пойти в Лиге чемпионов. Ставки на выход «Баварии» в 1/4 финала плей-офф принимают за 1.14, а на «Лацио» дают 6.20.