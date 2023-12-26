Промах Трента, провал Суперлиги и вжух «Наполи». ХиТ #166

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube. Ведущие говорят о главных матчах АПЛ, Ла Лиги и Серии А, а также о судьбе Европейской Суперлиги.
00:05 — Привет, 1 января!
00:51 — Момент Трента, рука Эдегора и кто вообще лучше — «Ливерпуль» или «Арсенал»?
26:04 — Приходится опять хвалить «Тоттенхэм» (и про Ребекку Уэлч и Джима Рэтклиффа)
44:55 — Моуринью снова токсичный, а с «Наполи» совсем беда
01:06:02 — Глупейшее удаление «Атлетико», рекорд Гризманна и новый тренер «Севильи»
01:17:28 — Что не так с Суперлигой?
Подписывайтесь на телеграм-каналы «Окко Спорт» и «Чемпионат»
Гриша отказывается верить в статистику Хойлунда и Джексона
Кирилл фиксирует трансформацию Букайо Саки в единоборствах
Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:
• в Apple Podcasts
• в Google Podcasts
• в «Звук»
• в приложениях Android
• в «Яндекс.Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster