Промах Трента, провал Суперлиги и вжух «Наполи». ХиТ #166

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube. Ведущие говорят о главных матчах АПЛ, Ла Лиги и Серии А, а также о судьбе Европейской Суперлиги.

00:05 — Привет, 1 января!

00:51 — Момент Трента, рука Эдегора и кто вообще лучше — «Ливерпуль» или «Арсенал»?

26:04 — Приходится опять хвалить «Тоттенхэм» (и про Ребекку Уэлч и Джима Рэтклиффа)

44:55 — Моуринью снова токсичный, а с «Наполи» совсем беда

01:06:02 — Глупейшее удаление «Атлетико», рекорд Гризманна и новый тренер «Севильи»

01:17:28 — Что не так с Суперлигой?

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Гриша отказывается верить в статистику Хойлунда и Джексона

Кирилл фиксирует трансформацию Букайо Саки в единоборствах

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