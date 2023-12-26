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Экс-игрок «Реала» и сборной Испании, выступающий за «Даллас», высказался об МЛС

Экс-игрок «Реала» и сборной Испании, выступающий за «Даллас», высказался об МЛС
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Полузащитник американского клуба «Даллас» Асьер Ильярраменди, ранее выступавший за мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад», поделился мыслями об МЛС, а также рассказал об американских болельщиках.

«Футбол тут совсем новый. Многие клубы только родились, самым старшим из них по 25-30 лет. Молодёжная система не работает. Приехали такие игроки, как Месси, Бускетс, Жорди Альба и теперь Луис Суарес, и это заставляет лигу развиваться.

Американские болельщики другие, здесь они живут с другой страстью. Я не хочу сказать, что они собираются провести там весь день, но это правда, что они продают футбол как шоу, с фейерверками и другими вещами в рамках шоу, которое они устраивают», — приводит слова Ильярраменди Marca.

33-летний полузащитник выступает за «Даллас» с августа 2023 года. За это время испанец провёл за американский клуб 14 матчей во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

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