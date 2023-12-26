Победитель Кубка УЕФА и ЛЧ Аленичев объяснил, почему уже четыре года не тренирует

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака», победитель Лиги Европы и Лиги чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев объяснил, почему уже четыре года не тренирует. Последним местом работы Аленичева был «Енисей», который специалист возглавлял с 2017 по 2019 год.

«Согласен, что большой период прошёл после работы в «Енисее». Предложения действительно были, но они меня не устраивали. Я всегда на этот вопрос отвечаю: «Будет хорошая задача — обсудим». Мне неинтересно работать в команде, которая не ставит конкретных задач, и находиться в таблице 8-12-м. Я стараюсь в такие команды не идти. Как пример — последнее место работы, красноярский «Енисей». Как всё произошло: меня лично губернатор попросил прилететь. Я прилетел. Мы сели с ним вдвоём, он мне честно и откровенно сказал: «Дмитрий Анатольевич, мы никогда не были в Премьер-Лиге. Я вас пригласил сюда для того, чтобы вы решили задачу и порадовали наших болельщиков».

То есть занять первые два места, может, через стыки подняться, как и произошло. Через две минуты я подписал контракт. Я, конечно, утрирую (смеётся). Это интересно. Я ещё раз повторюсь: те предложения, которые были, а их было много после 2019 года — они не заслуживали внимания. При всём уважении к людям, которые делали эти предложения, я вежливо отказывал. Но я жду. Это не говорит о том, что я закончил тренерскую карьеру. Мне это нравится. Я не скрываю, что на протяжении трёх лет консультирую любительскую команду. Из тренерского тонуса не выпадаю. Пусть это и любители, но тем не менее», — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.