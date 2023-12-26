Дмитрий Аленичев определил лучшего футболиста «Спартака» в 2023 году

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев согласился с мнением Егора Титова, назвавшего Квинси Промеса лучшим игроком красно-белых в 2023 году.

«100%. Промес — лучший в «Спартаке». Без сомнений. У Квинси высокое мастерство. Сейчас в нашем чемпионате я считаю лучшим Кордобу. Но Промеса я бы включил в пятёрку лучших футболистов, однозначно.

Это только кажется, он что не напрягается. Конечно, напрягается! Промес семь лет назад и сейчас — разница есть. Но у нас сейчас чемпионат в целом ослабевает, поэтому Промес на таком высоком уровне смотрится хорошо. Если бы РПЛ прибавляла и прогрессировала, не думаю, что Промес сверкал бы. Если бы хороших защитников пригласили «Динамо», «Локомотив», «Зенит» и так далее, Промесу было бы не так легко обыгрывать, как сейчас. Но тем не менее Квинси заслуживает уважения. Учитывая околофутбольные дела, Промес молодец, держится! Психологически это очень сложно, но он помогает команде», — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.