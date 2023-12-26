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Головин попал в сборную первой половины сезона Лиги 1 по версии L`Equipe

Головин попал в сборную первой половины сезона Лиги 1 по версии L`Equipe
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в команду лучших игроков Лиги 1 за первую половину сезона по версии L`Equipe, сообщает официальный сайт «Монако». Отметим, что россиянин является единственным представителем своего клуба в символической сборной.

Фото: L`Equipe

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.

На данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка. В следующем туре команда сыграет с «Реймсом».

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