Павел Горелов: если бы меня пригласили в сборную России, всё равно выбрал бы Армению

Полузащитник «КАМАЗа» Павел Горелов, имеющий двоеное гражданство (России и Армении), рассказал о выборе национальной сборной. Горелов принял решение выступать за Армению и подчеркнул, что не согласился бы выступать за Россию, даже если бы получил соответствующее предложение. При этом футболист всё ещё не получил футбольное гражданство Армении ради выступлений в ФНЛ.

«С детства хотел попробовать поиграть в Европе. Думаю, через РПЛ смогу попасть в сборную Армении и уже оттуда мне будет проще уехать куда-то в Европу.

Почему выбрал сборную Армении? Во-первых, у меня папа армянин. Он мне с детства говорил, что я — армянин. Потом так получилось, что в 16 лет сборная Армении на меня первая вышла. Если бы меня сборная России пригласила бы, то я бы все равно выбрал бы сборную Армении.

Я не играл много матчей за сборную, потому что не могу сделать документ. Иначе я перестану быть лимитчиком в ФНЛ, а это важно. Я решил с делегацией Армении, что пока не буду ломать себе карьеру. Если уже будет вызов в основную сборную, тогда я договорюсь с «КАМАЗом» и сделаю паспорт», — приводит слова Павла Горелова «РБ Спорт».