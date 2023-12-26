Защитник Габриэл Перейра, которым интересуется ЦСКА, близок к переходу в «Порту»

Защитник португальского «Жил Висенте» Габриэл Перейра, которым интересуется московский ПФК ЦСКА, близок к переходу в «Порту», информирует португальское издание O Jogo.

Согласно сведениям источника, к Габриэлу проявляют интерес английский «Лестер», испанский «Бетис» и российский ПФК ЦСКА, но именно «Порту» лидирует в борьбе за право подписания футболиста.

Напомним, московский ПФК ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы набрали 28 очков в 18 матчах. Возглавляет таблицу «Краснодар», в активе которого 38 набранных очков за аналогичное количество матчей. Действующий чемпион страны, петербургский «Зенит», занимает второе место, отставая от лидера на два очка.