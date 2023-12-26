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Игрок ЦСКА Файзуллаев признан лучшим футболистом года в Узбекистане

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим футболистом Узбекистана в 2023 году, информирует пресс-служба Российской Премьер-Лиги.

Кроме Файзуллаева, в тройке претендентов на награду лучшему игроку года боролись защитник французского «Ланса» Абдукодир Хусанов и бывший футболист московского «Спартака» Остон Урунов, который недавно покинул узбекский «Навбахор».

Напомним, Аббосбек Файзуллаев пополнил составе ЦСКА летом 2023 года, перейдя из узбекского «Пахтакора». Сумма сделки составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне Аббос сыграл в составе ПФК ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и восемью результативными передачами.

Сейчас Аббосбек в составе национальной команды Узбекистана готовится к Кубку Азии, который начнётся в январе.