Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Наср. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Файзуллаев признан лучшим футболистом года в Узбекистане

Игрок ЦСКА Файзуллаев признан лучшим футболистом года в Узбекистане
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим футболистом Узбекистана в 2023 году, информирует пресс-служба Российской Премьер-Лиги.

Кроме Файзуллаева, в тройке претендентов на награду лучшему игроку года боролись защитник французского «Ланса» Абдукодир Хусанов и бывший футболист московского «Спартака» Остон Урунов, который недавно покинул узбекский «Навбахор».

Напомним, Аббосбек Файзуллаев пополнил составе ЦСКА летом 2023 года, перейдя из узбекского «Пахтакора». Сумма сделки составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне Аббос сыграл в составе ПФК ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и восемью результативными передачами.

Сейчас Аббосбек в составе национальной команды Узбекистана готовится к Кубку Азии, который начнётся в январе.

Материалы по теме
Футболист ЦСКА Файзуллаев признан лучшим игроком команды в ноябре-декабре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android