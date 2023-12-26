Головин объяснил, почему так мало игроков из сборной России 2018 года уехало в Европу

Бывший футболист московского ЦСКА, а ныне полузащитник «Монако» Александр Головин объяснил, почему так мало игроков из сборной России 2018 года уехало в Европу.

«Почему так мало футболистов из сборной России 2018 года играют в Европе? Не у всех были предложения, пожалуй. У Зобнина был хороший сезон в «Спартаке» перед чемпионатом мира, он его весь стабильно отыграл. Не знаю, были ли у него предложения, но на мой взгляд он был способен перейти [в европейский клуб]. На тот момент он выглядел качественно. Возможно, кого-то звали, но они отказались», — сказал Головин в выпуске YouTube-канала журналиста Нобеля Арустамяна.

Летом 2018 года из России в Европу перебрался только Головин. При этом тем же летом Денис Черышев перешёл в «Валенсию» из «Вильярреала» на правах аренды.

В 2019 году в турецкий «Башакшехир» перебрался Фёдор Кудряшов. В 2020 году Фёдор Смолов на правах аренды присоединился к испанской «Сельте», а Алексей Миранчука купила итальянская «Аталанта».