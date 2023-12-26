Алексей Ионов: точно знаю, в каком клубе окажусь

Бывший футболист «Ростова» Алексей Ионов высказался о своём будущем.

«Я точно знаю, в каком клубе окажусь. Все новости по моему будущему будут после Нового года. Клуб РПЛ? Сейчас ничего не могу сказать, после Нового года узнаете», — приводит слова Ионова Metaratings.

Напомним, 12 декабря 2023 года стало известно об уходе футболиста из «Ростова».

В нынешнем сезоне Алексей Ионов принял участие в 14 матчах за «Ростов» в чемпионате России по футболу и отметился одной результативной передачей. Также на его счету три встречи в Фонбет Кубке России. Ранее 34-летний игрок также выступал за «Краснодар», московские «Динамо» и ЦСКА, махачкалинский «Анжи», краснодарскую «Кубань» и санкт-петербургский «Зенит».