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Алексей Ионов: точно знаю, в каком клубе окажусь

Алексей Ионов: точно знаю, в каком клубе окажусь
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Бывший футболист «Ростова» Алексей Ионов высказался о своём будущем.

«Я точно знаю, в каком клубе окажусь. Все новости по моему будущему будут после Нового года. Клуб РПЛ? Сейчас ничего не могу сказать, после Нового года узнаете», — приводит слова Ионова Metaratings.

Напомним, 12 декабря 2023 года стало известно об уходе футболиста из «Ростова».

В нынешнем сезоне Алексей Ионов принял участие в 14 матчах за «Ростов» в чемпионате России по футболу и отметился одной результативной передачей. Также на его счету три встречи в Фонбет Кубке России. Ранее 34-летний игрок также выступал за «Краснодар», московские «Динамо» и ЦСКА, махачкалинский «Анжи», краснодарскую «Кубань» и санкт-петербургский «Зенит».

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