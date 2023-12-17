Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Ионов рассказал, в каких отношениях расстался с «Ростовом»

Алексей Ионов рассказал, в каких отношениях расстался с «Ростовом»
Комментарии

Бывший футболист «Ростова» Алексей Ионов ответил на вопрос о том, в каких отношениях расстался с клубом, а также рассказал о готовности продолжить карьеру.

«Я полон сил, здоров. Готов играть, продолжить карьеру. Предложения из Турции? Я полон сил, здоров. Готов играть, продолжить карьеру. Почему так произошло с «Ростовом»? Расстались мы с «Ростовом» в хороших отношениях. Так получилось», — приводит слова Ионова «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» объявил об уходе Ионова в 12 декабря.

В сезоне-2023/2024 Ионов сыграл за «Ростов» 14 матчей в чемпионате России и отметился одной результативной передачей. Также на его счету три матча в Кубке России. Ранее Ионов также выступал за «Краснодар», «Динамо», ЦСКА, «Анжи», «Кубань» и петербургский «Зенит»

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Ионова заявил, что футболист продолжит карьеру после ухода из «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android