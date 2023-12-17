Алексей Ионов рассказал, в каких отношениях расстался с «Ростовом»

Бывший футболист «Ростова» Алексей Ионов ответил на вопрос о том, в каких отношениях расстался с клубом, а также рассказал о готовности продолжить карьеру.

«Я полон сил, здоров. Готов играть, продолжить карьеру. Предложения из Турции? Я полон сил, здоров. Готов играть, продолжить карьеру. Почему так произошло с «Ростовом»? Расстались мы с «Ростовом» в хороших отношениях. Так получилось», — приводит слова Ионова «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» объявил об уходе Ионова в 12 декабря.

В сезоне-2023/2024 Ионов сыграл за «Ростов» 14 матчей в чемпионате России и отметился одной результативной передачей. Также на его счету три матча в Кубке России. Ранее Ионов также выступал за «Краснодар», «Динамо», ЦСКА, «Анжи», «Кубань» и петербургский «Зенит»