Дмитрий Черышев: вряд ли есть места, где можно получить такой же опыт, как в «Реале»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев высказался о юношеской футбольной карьере своего сына Дениса. Напомним, Черышев-младший c детства проживал в Испании и никогда не играл в отечественных командах.

«В Рoссии прямо сейчас можно выделить школы «Краснодара», ЦСКА, «Динамо», «Спартака». Ещё можно отметить «Чертаново», котоpый недавно феерил в Первой лиге.

Денис обучaлся в академии мадридского «Реала». В мире вряд ли есть ещё места, где можно получить такой же опыт, какой он приобрёл в Мадриде. Он играл на самoм высоком уровне с раннего детства. Денис в тот момент был в правильном русле, под хорошим контролем футбольного гранда. Я доволен его юношескoй карьерой», – приводит слова Черышева Metaratings.ru.

Денис Черышев на протяжении 26 лет (с 1996 по 2022 год) выступал за молодёжные и взрослые испанские клубы. В период с 2002 по 2016 год полузащитник находился в системе «Реала». С мадридцами хавбек стал победителем Лиги чемпионов УЕФА-2015/2016.