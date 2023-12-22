Денис Черышев – об игре за «Венецию»: это колоссальный опыт

Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев рассказал об игре в Италии, а также о специфике физической подготовки в стране.

«Как могу охарактеризовать итальянскую часть моей карьеры? Это колоссальный опыт. Здесь довольно другой футбол, более физический. Думаю, что я многому научился здесь, как нужно работать в плане физики. У нас очень много тренажёрки и силовой работы на поле. Мне кажется, что я могу позитивно оценить этот отрезок, потому что это большой опыт. Физически я никогда в жизни так не работал, как здесь. И так хорошо в плане физики себя нигде не чувствовал, как в Италии», — сказал Черышев в видео на YouTube-канале РПЛ.

32-летний Черышев выступает за «Венецию» с лета 2022 года. В текущем сезоне россиянин принял участие в восьми матчах за клуб во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Всего за итальянский клуб Денис сыграл 32 игры, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста.