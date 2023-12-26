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Шесть российских игроков вошли в число «будущих чемпионов» по версии CIES

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал список «будущих чемпионов» 2003 года рождения и младше, в который вошли шесть российских футболистов и два иностранца, выступающих в МИР Российской Премьер-Лиге.

В этот список вошли Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Сергей Пиняев («Локомотив»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Виктор Мелёхин и Андрей Лангович (оба – «Ростов»), а также Ярослав Михайлов («Зенит»).

Кроме того, в число «будущих чемпионов» вошли албанский игрок Марио Митай («Локомотив») и турецкий футболист Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»).

В общей сложности по версии CIES в список вошло 270 игроков. В рейтинг попали футболисты, которые накопили наибольший игровой опыт за 2023 год.