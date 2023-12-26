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«Бёрнли» — «Ливерпуль»: мерсисайдцы упрочили преимущество в концовке игры

«Бёрнли» — «Ливерпуль»: мерсисайдцы упрочили преимущество в концовке игры
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В эти минуты в матче 19-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Бёрнли» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Стартовый свисток прозвучал 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 20:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Нуньес – 6'     0:2 Жота – 90'    

Мерсисайдцы вышли вперёд уже на шестой минуте матча. Голом отметился нападающий Дарвин Нуньес. На 55-й минуте «Ливерпуль» смог забить ещё один мяч усилиями хавбека Харви Эллиотта, однако взятие ворот не было засчитано из-за офсайда.

И всё-таки «Ливерпуль» сумел увеличить своё преимущество в счёте. На 90-й минуте отличился Диогу Жота — 2:0.

На данный момент мерсисайдцы занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Подопечные Юргена Клоппа набрали 39 очков за 18 матчей. «Бёрнли», в свою очередь, располагается на предпоследней, 19-й строчке. В активе команды 11 очков после 18 игр чемпионата.

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