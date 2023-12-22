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Дэвид Бекхэм: «Интер Майами» с нетерпением ждёт, когда Суарес выйдет на поле

Дэвид Бекхэм: «Интер Майами» с нетерпением ждёт, когда Суарес выйдет на поле
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о присоединении уругвайского нападающего Луиса Суареса к американскому клубу, которое состоялось сегодня, 22 декабря.

«Мы рады, что к нашему клубу присоединился игрок такого уровня, как Луис, обладающий невероятной страстью к игре. Он присоединяется к команде для того, чтобы вдохновлять следующее поколение, поэтому мы с нетерпением ждём возможности увидеть, как он выходит на поле и играет с бывшими товарищами, а также с молодыми футболистами из академии», — приводит слова Бекхэма британский журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на текущий момент в «Интер Майами» играют несколько бывших партнёров Суареса по «Барселоне»: Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

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