«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 12 матчей АПЛ

Во вторник, 26 декабря, «Ливерпуль» на выезде оказался сильнее «Бёрнли» в матче 19-го тура английской Премьер-лиги— 2:0. Таким образом, мерсисайдцы не проигрывают на протяжении 12 матчей чемпионата кряду.

В последний раз в матче АПЛ «Ливерпуль» уступал в конце сентября. Это произошло в игре 7-го тура с «Тоттенхэмом» — 1:2. На протяжении последующих 12 матчей во всех турнирах красные обыгрывали такие команды, как «Эвертон» (2:0), «Ноттингем» (3:0), «Брентфорд» (3:0), «Фулхэм» (4:3), «Шеффилд» (2:0), «Кристал Пэлас» (2:1) и «Бёрнли» (2:0). Также подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью с «Брайтоном» (2:2), «Лутоном» (1:1), «Манчестер Сити» (1:1), «Манчестер Юнайтед» (0:0) и «Арсеналом» (1:1).

Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт в понедельник, 1 января. Команда Клоппа в родных стенах встретится с «Ньюкаслом» в рамках 20-го тура АПЛ. Начало игры — в 23:00 мск.