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Дарвин Нуньес забил в АПЛ впервые за два месяца

Дарвин Нуньес забил в АПЛ впервые за два месяца
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Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес забил гол в ворота «Бёрнли» в игре 19-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, этот мяч стал для уругвайца первым в чемпионате за последние два месяца. Ранее латиноамериканский форвард в игре 10-го тура поражал ворота «Ноттингем Форест» (3:0). Это произошло в воскресенье, 29 октября.

В текущем сезоне Нуньес провёл за мерсисайдцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами.

Уругвайский нападающий перешёл в «Ливерпуль» из «Бенфики» летом 2022 года за € 80 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

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