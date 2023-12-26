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Фатих Терим стал главным тренером «Панатинаикоса», за который выступает россиянин Лодыгин

Фатих Терим стал главным тренером «Панатинаикоса», за который выступает россиянин Лодыгин
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70-летний турецкий специалист Фатих Терим был назначен на должность главного тренера греческого «Панатинаикоса», за который выступает российский вратарь Юрий Лодыгин, сообщает официальный сайт клуба.

Терим впервые начал тренировать в 1987 году, возглавив тогда турецкий «Анкарагюджю». После этого он был наставником «Гёзтепе». Затем стал помощником главного тренера в сборной Турции, вскоре возглавил молодёжную команду, а через два года — основную.

Потом турецкий специалист четыре раза тренировал «Галатасарай», три раза — сборную Турции и по разу — итальянские «Милан» с «Фиорентиной».

За всю свою тренерскую карьеру Терим один раз выиграл Лигу Европы, восемь раз победил в турецкой Суперлиге, три раза завоевал Кубок Турции и четыре раза — Суперкубок Турции.

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