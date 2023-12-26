«Ювентус» и «Ньюкасл» ведут борьбу за подписание Калвина Филлипса

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс покинет нынешний клуб в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, 28-летний футболист в январе перейдёт в «Ювентус» или «Ньюкасл». Оба клуба всерьёз рассчитывают на подписание хавбека.

Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» из «Лидса» минувшим летом за € 49 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «горожан» девять неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Ранее сообщалось о желании английского полузащитника покинуть «Манчестер Сити».