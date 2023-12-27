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Вратарь «МЮ» Онана в матче с «Астон Виллой» при счёте 0:2 играл на чужой половине поля

Камерунский вратарь английского «Манчестер Юнайтед» Андре Онана в матче 19-го тура АПЛ с «Астон Виллой» при счёте 0:2 играл на чужой половине поля.

На 37-й минуте Онана решил помочь своей команде и разыгрывал мяч на половине поля соперника.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, на 21-й минуте Джон Макгинн открыл счёт, подав штрафной удар. Однако в штрафной никто не тронул мяч и он спокойно залетел в ворота. Уже через пять минут Леандер Дендонкер красиво пяткой удвоил преимущество гостей.

В прошлом сезоне команды встречались трижды. В первом матче АПЛ «Астон Вилла» обыграла манкунианцев со счётом 3:1, в ответной игре сильнее оказались «красные дьяволы», победившие соперника со счётом 1:0. При этом клубы встречались в Кубке Лиги, где «Манчестер Юнайтед» взял верх со счётом 4:2.

На данный момент после 18 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место с 28 очками. «Астон Вилла» находится на третьей строчке с 39 очками.