АПЛ, итоги игрового дня 26 декабря: «МЮ» совершил камбэк с «Виллой», «Ливерпуль» победил

Завершился первый игровой день 19-го тура английской Премьер-лиги. Во вторник, 26 декабря, было сыграно пять матчей.
В центральной встрече тура «Манчестер Юнайтед» добыл сверхволевую победу над «Астон Виллой» — 3:2. После первого тайма «красные дьяволы» без шансов уступали сопернику со счётом 0:2, однако дубль Алехандро Гарначо и гол Расмуса Хойлунда принесли манкунианцам важнейшие три очка.
По итогам матча «Манчестер Юнайтед» поднялся на шестую строчку в таблице чемпионата. «Красные дьяволы» набрали 31 очко после 19 туров. «Астон Вилла» занимает третье место, имея в активе 39 очков.
«Ливерпуль» на выезде уверенно обыграл «Бёрнли» (2:0) благодаря голам Дарвина Нуньеса и Диогу Жоты. Подопечные Юргена Клоппа временно возглавили турнирную таблицу АПЛ, набрав 42 очка.
«Ньюкасл» продлил свою серию неудач. «Сороки» в родных стенах были биты «Ноттингемом» (1:3). В роли «обидчика» выступил экс-нападающий «Ньюкасла» Крис Вуд, оформивший хет-трик.
Ещё в двух матчах сегодняшнего игрового дня «Борнмут» и «Лутон» одержали победы. «Вишни» в родных стенах разгромили «Фулхэм» (3:0), а «шляпники» в упорном гостевом противостоянии вырвали три очка с «Шеффилдом» (3:2). «Лутон» уступал по ходу встречи, однако два автогола соперника на 77-й и 81-й минутах помогли команде Роба Эдвардса одержать победу.
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