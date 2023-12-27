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Английская Премьер-лига, итоги матчей АПЛ 26 декабря, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Астон Вилла»

АПЛ, итоги игрового дня 26 декабря: «МЮ» совершил камбэк с «Виллой», «Ливерпуль» победил
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Завершился первый игровой день 19-го тура английской Премьер-лиги. Во вторник, 26 декабря, было сыграно пять матчей.

В центральной встрече тура «Манчестер Юнайтед» добыл сверхволевую победу над «Астон Виллой» — 3:2. После первого тайма «красные дьяволы» без шансов уступали сопернику со счётом 0:2, однако дубль Алехандро Гарначо и гол Расмуса Хойлунда принесли манкунианцам важнейшие три очка.

По итогам матча «Манчестер Юнайтед» поднялся на шестую строчку в таблице чемпионата. «Красные дьяволы» набрали 31 очко после 19 туров. «Астон Вилла» занимает третье место, имея в активе 39 очков.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Макгинн – 21'     0:2 Дендонкер – 26'     1:2 Гарначо – 59'     2:2 Гарначо – 71'     3:2 Хойлунд – 82'    

«Ливерпуль» на выезде уверенно обыграл «Бёрнли» (2:0) благодаря голам Дарвина Нуньеса и Диогу Жоты. Подопечные Юргена Клоппа временно возглавили турнирную таблицу АПЛ, набрав 42 очка.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 20:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Нуньес – 6'     0:2 Жота – 90'    

«Ньюкасл» продлил свою серию неудач. «Сороки» в родных стенах были биты «Ноттингемом» (1:3). В роли «обидчика» выступил экс-нападающий «Ньюкасла» Крис Вуд, оформивший хет-трик.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Исак – 23'     1:1 Вуд – 45+1'     1:2 Вуд – 53'     1:3 Вуд – 60'    

Ещё в двух матчах сегодняшнего игрового дня «Борнмут» и «Лутон» одержали победы. «Вишни» в родных стенах разгромили «Фулхэм» (3:0), а «шляпники» в упорном гостевом противостоянии вырвали три очка с «Шеффилдом» (3:2). «Лутон» уступал по ходу встречи, однако два автогола соперника на 77-й и 81-й минутах помогли команде Роба Эдвардса одержать победу.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
3 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Клюйверт – 44'     2:0 Соланке – 62'     3:0 Синистерра – 90+3'    
Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 18:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
2 : 3
Лутон Таун
Лутон
0:1 Даути – 17'     1:1 Макбарни – 61'     2:1 Ахмедходжич – 69'     2:2 Робинсон – 77'     2:3 Слимане – 81'    
Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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