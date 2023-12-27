Неймар отправился в плавание на своём круизном лайнере, куда продавал билеты

Травмированный футболист саудовского «Аль-Хиляля» Неймар отправился в плавание на своём круизном лайнере, куда продавал билеты всем желающим, сообщает Marca.

Лайнер бразильца отправился из Сантоса сегодня, 27 декабря, в 0:00 и будет в пути три дня. Корабль доплывёт до южной зоны Рио-де-Жанейро, а потом отправится обратно.

В круизе примут участие кроме Неймара, члены его семьи и друзья. А также все желающие, кто купил билеты на лайнер за сумму от € 1 тыс до € 6 тыс.

Во время путешествия будет три вечеринки: белая, костюмированная и тропическая. Кроме этого, на корабле будет много различных мероприятий и концертов известных бразильских артистов.

При этом все пассажиры во время круиза могут пользоваться казино, специализированными магазинами, боулингом, игровой комнатой, 4D-кинотеатром, аквапарком, тренажёрным залом, спа, а также смотреть театральные представления и пробовать гастрономические блюда со всего мира.