Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль не перейдет в «Ювентус» этой зимой

Полузащитник «Атлетико» (Мадрид) Родриго де Пауль не перейдет в «Ювентус» в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, туринский клуб общался как с «Атлетико», там и с самим игроком. Однако «матрасники» передумали продавать 29-летнего аргентинца, так как в последнее время он вернулся к статусу игрока основного состава, а также «Атлетико» не хочет терять футболиста полузащиты посреди сезона.

Де Пауль перешел в «Атлетико» из «Удинезе» в июле 2021 года. Сумма трансфера составила € 35 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает аргентинца в € 30 млн.

В нынешнем сезоне Де Пауль сыграл 19 матчей и отдал 2 голевые передачи.

После 17 туров «Ювентус» занимает 2-е место в Серии А с 40 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (44 очка).