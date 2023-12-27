Тренер «Зенита»: мама Малкома сказала мне, что он сильно скучает по Петербургу

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о переходе в саудовский «Аль-Хиляль» летом 2023 года бразильского вингера сине-бело-голубых Малкома.

«Не сказал бы, что стало грустно. Мы, конечно, скучаем по нему и его голам. Как раз я видел здесь его маму, она сказала, что Малком очень скучает по Петербургу. Рассказала, как ему там нравилось. В Саудовской Аравии ему сначала было тяжело, но теперь освоился. Единственное не нравится, что отпуск начинается позже.

Думаю, в следующем году он всё же долетит до Петербурга. Я не сомневаюсь, что он этого очень хочет.

Если Малком дружит с игроками, которые нам интересны, мы можем попросить его дать рекомендацию. Но это касается не только Малкома, а всех наших бывших игроков», – сказал Виллиам де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

26-летний бразильский правый вингер Малком в июле 2023 года перешёл из «Зенита» в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, сумма трансферной компенсации составила 60 миллионов евро. В прошлом сезоне Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 гола. По итогам осенней части текущего сезона сине-бело-голубые в чемпионате России находятся на втором месте.