Бубнов: наличие связей у Амарала позволяет рассчитывать на приезд хороших легионеров

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал назначение Томаша Амарала на должность спортивного директора московского «Спартака».

«Спартак» пригласил опытного специалиста. Амарал трудился в «Бенфике», а в таких клубах знают, как нужно выстраивать работу во всех аспектах. Наличие связей в Южной Америке, Европе и Азии позволяет рассчитывать на приезд хороших легионеров. Предыдущая работа в качестве скаута должна ему помочь.

«Бенфика» в последнее время служила для талантливых бразильцев перевалочным пунктом в большие клубы Европы. Приход Амарала в московскую команду увеличит шансы на покупку качественных игроков из этой страны.

С другой стороны, маловероятно, что новый спортивный директор хорошо разбирается в российских реалиях, так что ему будет трудно искать футболистов на внутреннем рынке. Возможно, Томашу на первых порах в этом будет помогать Абаскаль, который за полтора года освоился в нашем чемпионате.

Рибалта принёс бы больше пользы в этом плане. Истинные причины срыва договорённостей с испанским специалистом неизвестны, но какие-то условия руководство красно-белых выполнить не смогло. Работа Хавьера в «Зените» соответствовала высоким стандартам, и в «Спартаке» такой спортивный директор однозначно бы пригодился», — приводит слова Бубнова Sportbox.