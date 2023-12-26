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Аленичев оценил назначение Амарала спортивным директором «Спартака»

Аленичев оценил назначение Амарала спортивным директором «Спартака»
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Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил назначение португальского специалиста Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.

«Я не знаком с ним. Но «Бенфика», да и другие португальские клубы продают футболистов по 50, по 80 млн… Жоау Феликса чуть ли не за 120 млн продали! Это говорит о том, что идеально работал спортивный директор.

Да, Амарал был в «Бенфике» скаутом. Тем не менее. Он эту работу знает. Я считаю, что приход Амарала — это очень хорошее приобретение. Потому что «Спартак» может подписывать хороших футболистов. На мой взгляд, таких людей, одного из главных по спортивной части, не хватало «Спартаку», — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Полностью интервью с Дмитрием Аленичевым читайте на «Чемпионате» в 10:00!
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