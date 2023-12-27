Слуцкий — о Кварацхелии в «Рубине»: было понятно, что это будет бомбическая история

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о работе с грузинским нападающим Хвичей Кварацхелией в казанском «Рубине».

«Выходим на первую тренировку, смотрю на Кварацхелию, поворачиваюсь на Яровинского и говорю: «Не зря пришли». То есть на первой тренировке было понятно, что здесь есть человек, которому если ты поможешь реализовать все свои богом или отцом данные способности, то это будет просто бомбическая история», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Хвича Кварацхелия перешёл в «Рубин» из московского «Локомотива» в июле 2019 года. Он заключил контракт с «Рубином» до лета 2024 года. 15 июля 2019 года в дебютном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1) нападающий отметился забитым мячом. Сейчас Кварацхелия выступает за итальянский «Наполи».