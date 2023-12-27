Слуцкий объяснил, почему братья Березуцкие не работали с ним в «Рубине»

Известный российский тренер Леонид Слуцкий объяснил, почему братья Березуцкие не работали с ним в казанском «Рубине».

«Почему Березуцкие не пошли со мной в «Рубин»? Братья очень требовательные по отношению к быту, к финансовым условиям. Зарубежный опыт им был безумно интересен, а «Рубин» им не казался таким вариантом», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, сегодня было объявлено, что Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа». Последним местом работы Леонида Викторовича был «Рубин». Под руководством специалиста казанский клуб в сезоне-2021/2022 вылетел в Первую лигу, заняв 15-е место с 29 очками.

Всего за свою карьеру Слуцкий работал с такими клубами, как ЦСКА, «Витесс», «Халл Сити», «Крылья Советов», а также возглавлял сборную России.