Леонид Слуцкий объяснил свой провал в «Рубине»

Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил причины своего провала в казанском клубе.

«Будет казаться, что я бесконечно ищу причины для оправданий, но оправдываться мне не в чем. Это очень сложная история, когда ты занимаешь четвёртое место и все футболисты, которые более-менее из себя что-то представляют, решили, что это их звёздный час и нужно валить. В «Рубине» не большие зарплаты, мы не топовый клуб глобально были.

Плюс мы понимали, что четвёртое место это очень хорошо, но, чтобы определить путь развития, мы должны идти по-другому. Нас этот путь не устраивает. И мы меняем почти всю легионерскую бригаду, более старые иностранцы уходят, более молодые приходят. Мы понимаем, что можем быть эффективны, беря молодых игроков, развивая их и продавая за огромные деньги. На эти деньги покупаем ещё нескольких и делаем такой конвейер. Мы продумали именно и бизнес, и спортивную модели развития клуба», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».