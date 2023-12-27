Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий назвал самый счастливый сезон в своей тренерской карьере

Слуцкий назвал самый счастливый сезон в своей тренерской карьере
Комментарии

Российский специалист Леонид Слуцкий назвал сезон-2020/2021 самым счастливым в тренерской карьере.

«И в «Рубине» всё было настолько хорошо и красиво, что если ты меня спросишь о самом счастливом году в моей тренерской жизни, то я назову этот сезон-2020/2021, когда мы заняли четвёртое место с «Рубином». Это был самый счастливый год», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По итогам сезона-2020/2021 казанский «Рубин» занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Леонида Слуцкого набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал «Зенит» (65).

Напомним, сегодня, 27 декабря, китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера.

Материалы по теме
«Это самая большая ошибка в моей карьере». Слуцкий рассказал, о чём жалеет больше всего
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android