Слуцкий назвал самый счастливый сезон в своей тренерской карьере

Российский специалист Леонид Слуцкий назвал сезон-2020/2021 самым счастливым в тренерской карьере.

«И в «Рубине» всё было настолько хорошо и красиво, что если ты меня спросишь о самом счастливом году в моей тренерской жизни, то я назову этот сезон-2020/2021, когда мы заняли четвёртое место с «Рубином». Это был самый счастливый год», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По итогам сезона-2020/2021 казанский «Рубин» занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Леонида Слуцкого набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал «Зенит» (65).

Напомним, сегодня, 27 декабря, китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера.