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Крис Вуд стал седьмым игроком, оформившим хет-трик в Boxing Day в АПЛ

Крис Вуд стал седьмым игроком, оформившим хет-трик в Boxing Day в АПЛ
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Нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд стал седьмым игроком, оформившим хет-трик в Boxing Day в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

Ранее это удавалось Тьерри Анри (2000), Кевину Филлипсу (2000), Робби Фаулеру (2001), Димитару Бербатову (2011), Гарету Бэйлу (2012) и Гарри Кейну (2017).

Вчера, 26 декабря, состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. «Ноттингем Форест» одержал победу со счётом 3:1.

На 23-й минуте шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак реализовал пенальти. В дальнейшем Крис Вуд, ранее выступавший за «Ньюкасл», оформил хет-трик.

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