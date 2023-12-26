«Не будем останавливаться на достигнутом». Тренер «Ноттингема» — о победе над «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ноттингема Форест» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу над «Ньюкасл Юнайтед» (3:1) в матче 19-го тура английской Премьер-Лиги.

«Огромная заслуга принадлежит ребятам. Мы давно не выигрывали, спасибо им за работу. Поздравляю игроков и болельщиков с победой! Фанаты снова были великолепны. Они хорошо помогли нам. Надо насладиться этим моментом, но давайте не будем останавливаться на достигнутом», — приводит слова Эшпириту Санту официальный сайт «Ноттингема Форест».

Напомним, в прошедшей игре «Ноттингем Форест» выиграл благодаря хет-трику экс-форварда «Ньюкасл Юнайтед» Криса Вуда. Ассистентским дублем отметился Энтони Эланга. В составе «сорок» забитый мяч на счету Александера Исака.