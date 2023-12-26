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«Не будем останавливаться на достигнутом». Тренер «Ноттингема» — о победе над «Ньюкаслом»

«Не будем останавливаться на достигнутом». Тренер «Ноттингема» — о победе над «Ньюкаслом»
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Главный тренер «Ноттингема Форест» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу над «Ньюкасл Юнайтед» (3:1) в матче 19-го тура английской Премьер-Лиги.

«Огромная заслуга принадлежит ребятам. Мы давно не выигрывали, спасибо им за работу. Поздравляю игроков и болельщиков с победой! Фанаты снова были великолепны. Они хорошо помогли нам. Надо насладиться этим моментом, но давайте не будем останавливаться на достигнутом», — приводит слова Эшпириту Санту официальный сайт «Ноттингема Форест».

Напомним, в прошедшей игре «Ноттингем Форест» выиграл благодаря хет-трику экс-форварда «Ньюкасл Юнайтед» Криса Вуда. Ассистентским дублем отметился Энтони Эланга. В составе «сорок» забитый мяч на счету Александера Исака.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Исак – 23'     1:1 Вуд – 45+1'     1:2 Вуд – 53'     1:3 Вуд – 60'    
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