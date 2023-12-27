Защитник «Тоттенхэма» Ромеро пропустит около месяца из-за травмы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу высказался о травме защитника Кристиана Ромеро. Футболист был заменён в перерыве матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:1).

«Ромеро прошёл обследование, так что он будет отсутствовать четыре или пять недель. У всех остальных всё нормально. Есть несколько повреждений, но у нас была более лёгкая тренировочная неделя, во всяком случае, последние несколько дней, все остальные в порядке», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

Завтра, 28 декабря, «Тоттенхэм» в матче 19-го тура чемпионата Англии встретится с «Брайтоном». Начало игры — в 22:30 мск.

25-летний Кристиан Ромеро в текущем сезоне чемпионата Англии провёл 15 матчей, в которых забил три мяча.