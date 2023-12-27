Новичок «Барселоны» Витор Роке приехал на медосмотр

Бразильский новичок испанской «Барселоны» Витор Роке приехал на медосмотр в команду.

«Это мечта, которую я осуществил сейчас. Мне всегда хочется забивать мячи, и я постараюсь это делать как можно чаще. Это была мечта не только для меня, но и для моей семьи. Они тоже здесь, осуществляя эту мечту», — приводит слова Роке пресс-служба клуба.

Фото: кадр из видео

Фото: fcbarcelona.com

Совсем недавно пресс-служба сине-гранатовых представила Роке в форме команды, а уже сегодня игрок проходит медосмотр. При этом 18-летний игрок получит 17-й номер в стане каталонцев.

«Атлетико Паранаэнсе» продал бразильца испанской команде, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 40 млн при его рыночной стоимости € 32 млн.

В нынешнем сезоне Витор сыграл за команду 44 матча во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал восемь голевых передач.