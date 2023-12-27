Соперник «Рейнджерс» по чемпионату застрял в снегопаде, матч перенесён

Матч 20-го тура шотландской Премьер-лиги между «Рейнджерс» и «Росс Каунти», который должен был начаться в 22:45 по московскому времени, перенесён из-за сильного снегопада.

«Рейнджерс» подтверждает, что сегодняшний вечерний матч шотландской Премьер‑лиги с «Росс Каунти» перенесён. Несмотря на то что игровое покрытие нашего стадиона «Айброкс» находится в хорошем состоянии и готово к проведению матча, из‑за неблагоприятных погодных условий (снегопада) на трассе А9 наши гости не смогли добраться до Глазго», — сообщает пресс-служба клуба.

На данный момент после 18 сыгранных матчей чемпионата Шотландии «Рейнджерс» находится на втором месте с 43 очками. «Росс Каунти» располагается на 10-й строчке с 17 очками.