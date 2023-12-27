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«Челси» — «Кристал Пэлас»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30

«Челси» — «Кристал Пэлас»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30
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В среду, 27 декабря, в матче 19-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Челси» и «Кристал Пэлас». Команды сыграют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери. Начало игры — в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
27 декабря 2023, среда. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В первом матче АПЛ «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:1, а в ответной игре также победили «аристократы» со счётом 1:0.

На данный момент после 18 сыгранных матчей АПЛ «Челси» занимает 11-е место с 22 очками. «Кристал Пэлас» находится на 15-й строчке с 18 очками. Лидером чемпионата является «Ливерпуль», у которого в активе 42 очка.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2023/2024
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