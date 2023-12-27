Стали известны трансферные цели «Реала» в январе

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«Реал» определился с ключевыми трансферными целями на предстоящее зимнее трансферное окно, сoобщает 90min.

По информации источника, мaдридский клуб заинтересован в подписании игроков на позицию цeнтрального и левого защитника, а также форварда.

Что касается укрепления линии нападения, то в первую очередь «сливочные» рассматривают приобретение звезды «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес также входит в сферу интересов мадридской команды.

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В качестве потенциального усиления левого фланга обороны «Реал» рассматривает вариант с Альфонсо Дэвисом из «Баварии». «Сливочные» следят за прогрессом канадского футболиста ещё с конца прошлого сезона.

Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед») и Дейли Блинд («Жирона») привлекают руководство мадридцев как потенциальные кандидаты на усиление центральной зоны защиты.