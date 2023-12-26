Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Наср. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оуэн — о Беллингеме: он не станет лучше Лэмпарда, Джеррарда и Скоулза

Оуэн — о Беллингеме: он не станет лучше Лэмпарда, Джеррарда и Скоулза
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался о своём отношении к полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему.

«Беллингем не станет автоматически лучше Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза, если выиграет чемпионат Испании, Лигу чемпионов и чемпионат Европы в 2024 году. Но он может стать обладателем «Золотого мяча»! Уровень футбола Фрэнка, Стивена и Пола держался на высочайшем уровне годами.

Безусловно, Джуд великолепен. Нет человека в мире, который восхищается им сильнее меня. Однако нельзя сказать, что он добился большего, чем эта троица английских полузащитников. Он должен демонстрировать высочайший уровень на протяжении пяти-семи лет, чтобы встать с ними на одну ступень», – приводит слова Оуэна Goal.com.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом за € 103 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Материалы по теме
Беллингем возглавил рейтинг фаворитов «Золотого мяча» 2024 года по версии Goal
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android