Оуэн — о Беллингеме: он не станет лучше Лэмпарда, Джеррарда и Скоулза

Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался о своём отношении к полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему.

«Беллингем не станет автоматически лучше Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза, если выиграет чемпионат Испании, Лигу чемпионов и чемпионат Европы в 2024 году. Но он может стать обладателем «Золотого мяча»! Уровень футбола Фрэнка, Стивена и Пола держался на высочайшем уровне годами.

Безусловно, Джуд великолепен. Нет человека в мире, который восхищается им сильнее меня. Однако нельзя сказать, что он добился большего, чем эта троица английских полузащитников. Он должен демонстрировать высочайший уровень на протяжении пяти-семи лет, чтобы встать с ними на одну ступень», – приводит слова Оуэна Goal.com.

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Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом за € 103 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.