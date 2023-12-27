«Эвертон» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:15

В среду, 27 декабря, в матче 19-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Эвертон» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Начало игры — в 23:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в матче 36-го тура прошлого сезона АПЛ. Тогда «Манчестер Сити» на выезде разгромил своего соперника со счётом 3:0 благодаря дублю Илкая Гюндогана и голу Эрлинга Холанда.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 34 очка за 17 матчей. «Эвертон», в свою очередь, располагается на 17-й строчке. В активе команды 16 очков после 18 игр чемпионата. Ранее «ирисок» оштрафовали на 10 очков за нарушения правил финансового фэйр-плей.