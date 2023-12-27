Гвардиола рассказал о ходе восстановления Холанда и Де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о восстановлении после травм двух ведущих игроков своей команды — нападающего Эрлинга Холанда и полузащитника Кевина Де Брёйне.

«Эрлинг чувствует себя лучше, но на данный момент он не провёл с нами ни одной тренировки. Надеюсь, в январе он сможет вернуться на поле.

Кевин на прошлой неделе тренировался с нами. Сегодня у него была небольшая усталость, так как он усердно работает над возвращением», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне на счету Холанда 21 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Де Брёйне с августа не появлялся на поле в официальных играх.

Ранее стало известно об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику «Астон Виллы» Дугласу Луису.