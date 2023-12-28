Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок Гвинеи не попал в сборную после того, как обвинил партнёров в краже майки Винисиуса

Игрок Гвинеи не попал в сборную после того, как обвинил партнёров в краже майки Винисиуса
Комментарии

Полузащитник португальской «Ароки» и сборной Гвинеи Морлайе Силла не попал в национальную команду на Кубок африканских наций, сообщает журналист Джордж Аддо.

По информации источника, Силла не попал в сборную после того, как гневно обвинил своих товарищей по команде и технический персонал в краже футболки игрока сборной Бразилии Винисиуса, которую он получил после товарищеского матча (1:4). Футболка игрока мадридского «Реала» исчезла из раздевалки после игры, которая прошла в июне.

На Кубке африканских наций сборная Гвинеи сыграет на групповой стадии с национальными командами Камеруна (15 января), Гамбии (19 января) и Сенегала (23 января). Сам турнир пройдёт в Кот-д’Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года.

Материалы по теме
Okko эксклюзивно покажет Кубок африканских наций — 2023
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android