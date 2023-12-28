Игрок Гвинеи не попал в сборную после того, как обвинил партнёров в краже майки Винисиуса

Полузащитник португальской «Ароки» и сборной Гвинеи Морлайе Силла не попал в национальную команду на Кубок африканских наций, сообщает журналист Джордж Аддо.

По информации источника, Силла не попал в сборную после того, как гневно обвинил своих товарищей по команде и технический персонал в краже футболки игрока сборной Бразилии Винисиуса, которую он получил после товарищеского матча (1:4). Футболка игрока мадридского «Реала» исчезла из раздевалки после игры, которая прошла в июне.

На Кубке африканских наций сборная Гвинеи сыграет на групповой стадии с национальными командами Камеруна (15 января), Гамбии (19 января) и Сенегала (23 января). Сам турнир пройдёт в Кот-д’Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года.