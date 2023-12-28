Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почеттино — о матче «Челси» с «Кристал Пэлас»: некоторым игрокам ещё нужно адаптироваться

Почеттино — о матче «Челси» с «Кристал Пэлас»: некоторым игрокам ещё нужно адаптироваться
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды над «Кристал Пэлас» (2:1) в 19-м туре английской Премьер-лиги.

«Мы создали много моментов. Я очень доволен игрой. Некоторым игрокам ещё нужно адаптироваться к команде. Это важный шаг для Кристофера Нкунку, так как он долгое время не играл.

«Премьер-лига — это действительно тяжёлый турнир, в котором нам нужно быть последовательными, чтобы добиться успеха. Первая половина сезона была со взлётами и падениями, она была тяжёлой для многих. Но мы настроены позитивно, и нам нужно показать, что мы можем конкурировать», — приводит слова Почеттино BBC.

На данный момент «Челси» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Пенсионеры» сыграли 19 матчей и набрали 25 очков.

Материалы по теме
«Челси» вытащил дерби на 89-й минуте! Спас тот, от кого не ждали
«Челси» вытащил дерби на 89-й минуте! Спас тот, от кого не ждали
Англия - Премьер-лига . 19-й тур
27 декабря 2023, среда. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Мудрик – 13'     1:1 Олисе – 45+1'     2:1 Мадуэке – 89'    

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android