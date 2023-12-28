Почеттино — о матче «Челси» с «Кристал Пэлас»: некоторым игрокам ещё нужно адаптироваться

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды над «Кристал Пэлас» (2:1) в 19-м туре английской Премьер-лиги.

«Мы создали много моментов. Я очень доволен игрой. Некоторым игрокам ещё нужно адаптироваться к команде. Это важный шаг для Кристофера Нкунку, так как он долгое время не играл.

«Премьер-лига — это действительно тяжёлый турнир, в котором нам нужно быть последовательными, чтобы добиться успеха. Первая половина сезона была со взлётами и падениями, она была тяжёлой для многих. Но мы настроены позитивно, и нам нужно показать, что мы можем конкурировать», — приводит слова Почеттино BBC.

На данный момент «Челси» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Пенсионеры» сыграли 19 матчей и набрали 25 очков.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: